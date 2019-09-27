Что день грядущий нам готовит?

Повышение зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений

Бюджетников, не упомянутых в майских указах Путина, ожидает повышение зарплаты в размере 4,3 %. Средства на это уже выделены из федерального бюджета. Также в регионы были разосланы рекомендации по аналогичному повышению зарплаты. Таким образом надеяться на прибавку к зарплате могут и региональные, и муниципальные бюджетники.

Эскроу-счета

До 1 октября застройщики обязаны завершить все проекты строительства многоквартирных домов без использования эскроу-счетов.

Справка. Эскроу-счет — это специализированный условный счет, на котором находятся деньги, имущество и документы до момента выполнения определенных обязательств или наступления определенных событий.

В рамках масштабной реформы в сфере строительства еще с 1 июля был введен запрет на работу с деньгами дольщиков напрямую. По новым правилам застройщик обязан осуществлять сделки только с использованием эскроу-счета, что в свою очередь должно уберечь граждан от мошенничества в сфере строительства квартир.

«Электронные» отпуска

В государственную думу был направлен законопроект, предусматривающий электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и увольнение. Законопроект является частью правительственного курса на цифровизацию общества.

Законопроект, вносящий поправки в трудовой кодекс должен был начать действовать с 1 октября, но законопроект пока не прошел даже первое чтение. Таким образом, сообщения СМИ об изменениях, в трудовом кодексе касающихся подачи заявления на отпуск являются дезинформацией. Об этом заявил один из авторов законопроекта депутат Гаджимет Сафаралиев.

Если же закон все же будет принят, то россиянам станет доступна подача заявлений на отпуск в электронном виде без личного присутствия и, не используя бумажные носители. То же касается трудовых договоров и заявлений на отпуск.

Изменение ставки НДС

В ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации внесены поправки, которые уже с 1 октября изменят ставку НДС на ряд продуктов. Так повысится НДС на пальмовое масло с 10% на 20% что наверняка повлечет подорожание многих продуктов, учитывая как часто используется данное масло в российской продукции. НДС на продажу фруктов и ягод (виноград включительно) напротив будет снижен с 20% до 10%.

Новые окружные суды

Еще в июле 2018 года Путин утвердил федеральный закон, вводящий кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Целью закона является расширение возможностей на обжалование и пересмотр судебных решений.

И вот во исполнение положений данного закона с 1 октября 2019 года в России начнут действовать кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, кассационные и апелляционные военные суды, а также Центральный окружной военный суд.

Для Российской Федерации является новым явлением, так называемая сплошная кассация, введение которой как предполагается, позволит осуществлять проверку приговоров с помощью данной инстанции. Что в свою очередь окажет положительное влияние на справедливость и законность решений суда.

Обеспечение жильем малоимущих

10 октября настанет последний срок исполнения распоряжения Путина касающегося жилья для малообеспеченных семей.

Напомним, что 18 июля 2019 года Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Центральный банк вводит понятие долговой нагрузки

С 1 октября Центробанк вводит понятие долговой нагрузки. От уровня долговой нагрузки будет зависеть коэффициент риска. Высокий коэффициент риска означает, что банку потребуется больше средств для обеспечения кредита, что в свою очередь сделает его выдачу финансово невыгодной. Таким образом, планируется снизить количество необеспеченных кредитов.

Справка. Долговая нагрузка — это соотношение между суммой платежей по кредитам заемщика и его доходами.

Планируется, что нововведения станут обязательны для всех банков с 1 октября и будут применяться ко всем кредитам суммой свыше 10 тыс. рублей.