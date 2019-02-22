Парк культуры и отдыха «Центральный» объединят с парком культуры «Березовая роща»

Постановление о реорганизации муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Центральный» в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Березовая роща» размещен на сайте мэрии Новосибирска.

— Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Центральный», расположенное по ул. Мичурина, 8, в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Березовая роща», расположенного по ул. Планетная, 53, с переходом всех прав и обязанностей присоединенного предприятия в соответствии с передаточным актом, сохранением основных целей и видов деятельности муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Центральный» и изменением наименования на муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха», — говорится в документе.