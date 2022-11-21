Парковое освещение AMIRA

Садово-парковое освещение позволяет легко ориентироваться на территории скверов, летних садов и парков с наступлением сумерек, и подчеркивает красоту природного или искусно созданного ландшафта. Поэтому важны не только технические характеристики и безопасность, но и эстетическая привлекательность светотехнического оборудования.
ГК «АМИРА» производит и реализует опоры, светильники и осветительные комплексы для паркового освещения. Оборудование помогает создать комфортные условия для передвижения в темноте, обеспечивает уровень освещенности согласно требованиям СП и ГОСТ, и безопасно в эксплуатации. Элементы наружного освещения используют для обозначения границ зеленых зон и контуров главных аллей, дополнительных дорожек и других объектов.
С помощью фонарей и осветительных комплексов можно получить различные световые эффекты, придать определенный стиль парку или скверу, привлечь внимание к малым архитектурным формам, одиночным растениям и клумбам.
Подробнее узнать о перечне, характеристиках и условиях продажи оборудования для паркового освещения «АМИРА» можно на официальной странице сайта https://www.amira.ru/product-cat1/sadovo-parkovoe-osveshchenie/. Продукция компании изготовлена в соответствии с ПУЭ и отраслевыми нормами. Контроль качества на каждом этапе обеспечивает система IS0 9001:2015.
В каталоге представлены консольные и торшерные светильники разных моделей. Они закрепляются на опорах или кронштейнах, и служат для освещения садово-парковых ансамблей, бульваров, скверов, набережных, аллей и фасадов зданий. Торшерные светильники серий 09, 22, и 24 имеют лаконичный дизайн, гармонично сочетаются с комплексами отдыха в современном стиле и могут также использоваться для дворовых территорий. Консольные модели серии 22 устанавливают вдоль магистралей с разной интенсивностью движения транспорта, в пешеходных и парковых зонах.
Для классических садово-парковых ансамблей, значимых мест города и воссоздания исторического освещения специалистами компании разработаны светильники 11N и 13 «Ампир» в виде старинных фонарей. Оригинальным дизайном отличаются новинки — модели «Время» и «Наследие». Источником света являются различные виды ламп и светодиодные модули с хорошей цветопередачей и высоким уровнем светоотдачи.
Основой для монтажа светильников служат опоры граненые, круглые конические, трубчатые, изогнутые и декоративные. Высота составляет 3-10 м, возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. ГК «АМИРА» также производит осветительные комплексы с чугунными элементами. Для исторических мест, садово-парковых ансамблей в старинном стиле и загородных поселков — серии «Александровский сад», «Арбат» и «Петергоф».
Оригинальным дизайном отличаются осветительные комплексы КОДС со светодиодными светильниками и перфорированной опорой с внутренней подсветкой LED RGB.
Опоры и осветительные комплексы для садово-паркового освещения производятся из прочной листовой стали и трубопроката квадратного и круглого сечения. Защиту от влаги, агрессивных реагентов и коррозии обеспечивают слой цинка или лакокрасочное покрытие. Цвет подбирается по каталогу RAL с учетом палитры и концепции дизайна сквера или парка. Для украшения опор и комплексов используют разные варианты оформления цоколей, декоративные элементы из чугуна и композитных материалов.
Светильники консольного и торшерного типа отличаются:
Установка моделей с ЭПРА позволяет контролировать состояние системы паркового освещения, обеспечить рациональное потребление электроэнергии и снизить затраты на обслуживание.
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