Ставка по кредитной карте

Проценты по кредитной карте — это плата, которую берёт банк за предоставление заёмных средств. Размер этой платы фиксируется в договоре, но фактическая сумма, которую нужно вносить при ежемесячных платежах, каждый раз разная. Разбираемся, почему так происходит и можно ли пользоваться карточкой без переплат.

Что значит процентная ставка по кредитке

Это процент от потраченной суммы, который назначается индивидуально при одобрении заявки.

Рассмотрим на примере https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/luchshaya/ — одной из лучших кредиток Альфа-Банка. Процентная ставка по ней — от 11,99%.

Точный процент определяется для каждого заёмщика отдельно:

минимальный назначают при хорошей кредитной истории, высокой платёжеспособности;

максимальный — если банк сомневается в надёжности клиента.

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Бывают ли кредитные карточки с 0% годовых

В Альфа-Банке предусмотрен беспроцентный период. Это значит, что заёмными средствами можно пользоваться без переплат.

Льготный период действует по схеме:

1 год без % на покупки, оплаченные в первый месяц;

100 дней без % на операции, совершённые после 31-го дня.

Узнать больше о льготном периоде можно по ссылке.

Как рассчитать платёж по карте

Процентная ставка, зафиксированная в договоре, действует на все операции за рамками льготного периода.

К примеру, вам одобрили кредитку Альфа-Банка под 12% годовых. В первый месяц владения карточкой вы покупаете холодильник за 40 000 ₽. В соответствии с правилами льготного периода проценты по этой покупке не начисляются в течение года. Вам предоставляется 365 дней, чтобы вернуть на счёт 40 000 ₽. Процентной переплаты в этом случае нет.

Со второго месяца льготный период составляет 100 дней с момента покупки. Значит, соблюдая эти сроки, можно пользоваться кредиткой под 0%. При этом важно помнить, что при внесении денег сначала погашается задолженность за покупки, совершённые в первые 30 дней, — то есть те, на которые действует льготный период 365 дней. Погасить задолженность за операции, совершённые с 31-го дня (по которым льготный период составляет 100 дней), можно только после полного погашения задолженности за покупки первого месяца.

Допустим, вы не успеваете погасить задолженность в течение льготного периода. Тогда на всю сумму долга по данной покупке начисляются проценты из расчёта 12% годовых. Значит, вы должны вернуть потраченную сумму плюс проценты.

Для расчёта переплаты сначала нужно определить процент за сутки. Для этого разделите годовой процент по кредиту на число дней в году. В нашем примере 12% годовых делим на 365 дней, получаем 0,033%. Дальнейшие шаги:

сформируйте выписку по кредитке,

посмотрите задолженность за каждый день,

посчитайте суммарную задолженность,

умножьте общий долг на 0,033%.

Полученное значение — это переплата по процентам. Прибавьте её к сумме, потраченной за весь период, и вы узнаете общий долг, который необходимо погасить.

При этом важно учесть, что беспроцентный период действует не на все операции. В Альфа-Банке он распространяется на покупки, оплату услуг и погашение других кредитов. На переводы и ряд других операций проценты начисляются с первого дня. Данный расчёт приведён для понимания логики вычислений, однако при активном использовании кредитки точно рассчитать переплату довольно сложно, так как по каждой операции действует свой льготный период. Заранее узнать точную сумму ежемесячного платежа нельзя, ведь она зависит от ваших расходов. Самостоятельно рассчитывать размер платежа не нужно: каждый месяц система автоматически вычисляет сумму долга и присылает уведомления об оплате.

Как пользоваться кредиткой без переплат

Придерживайтесь нескольких рекомендаций:

соблюдайте сроки льготного периода, чтобы не платить проценты;

вовремя вносите ежемесячные платежи, чтобы избежать штрафов;

выбирайте кредитки с выгодным обслуживанием, чтобы не переплачивать за дополнительные услуги.

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