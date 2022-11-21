В Бурятии открыли первый в республике зерновой комплекс

Крупный зерновой комплекс построен в Тарбагатайского района Бурятии. Об этом сообщили в Минсельхозпроде республики. Отмечается, что это первый подобный проект в регионе. Новый комплекс создан в рамках инвестиционного проекта, реализацией которого занимается ООО «Куйтунское». На данный момент реализован первый этап с объемом хранения зерна в 2 тыс. тонн. Второй этап предусматривает доведение к 2024 году емкости хранения до 4 тыс. тонн. Комплекс рассчитан на хранение зерна, зернобобовых и масличных культур.

Объем инвестиций в первый этап составил 135 млн рублей. Проект также получил государственную поддержку: из республиканского бюджета на эти цели выделено 19,55 млн рублей, что составляет 50% от стоимости оборудования. С помощью регионального гарантийного фонда на более выгодных условиях получены заемные средства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, комплекс предназначен не только для хранения зерна, но и для его очистки и сушки.

— Когда мы говорим, что надо переходить на более высокорентабельные культуры, такие как рапс, конопля, у которых более высокие требования по хранению, по влажности, по очистке семян, я думаю, этот комплекс успешно справится с задачей, — подчеркнул Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Правительство РФ 9 сентября продлило меры по защите внутреннего рынка продовольствия и загрузки мощностей по переработке сельхозпродукции. В частности, был возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса, который будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что Алтайский край увеличит поставки продовольствия на Сахалин.