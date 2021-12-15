Партии во власти неэффективные и коррупционные

— «В партии главное — человек. И когда речь идет о выборах, на них должны идти люди, а мы пытаемся протащить бренды и себя защитить в этих брендах», — заявил Володин (Председатель Госдумы. — Ред.). Как говорится, не в бровь, а в глаз. Только можно ли считать уважаемыми людей, голосующих за законы, ухудшающие жизнь, как, например, повышение пенсионного возраста? Вряд ли. Тогда как эти люди снова оказались в Госдуме в следующем, VIII созыве? Все очень просто — их партия и протащила. Это как раз бревно в глазу «ЕР» («Единой России»).

Вообще, партийная система как основа формирования власти, особенно исполнительной, не только малоэффективна, но и по сути своей становится коррупционной.

Во-первых, люди, пришедшие в законодательную власть от партий, автоматически становятся марионетками. У них нет права на собственное мнение. При голосовании они руководствуются указаниями партийной верхушки.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что места в представительные органы власти продаются так называемым спонсорам партий. Эти спонсоры идут в законодательную власть в большинстве случаев не работать, а удовлетворять свое тщеславие. Или укрепить свой бизнес. На мой взгляд, за такую куплю-продажу мест в представительных органах любого уровня партии нужно жестко наказывать, вплоть до снятия с выборов.

В-третьих, как могут быть самостоятельными в принятии решений партии, получающие на партийные нужды деньги из бюджета страны? Никак.

Вот такие некрасивые противоречия живут в красивых принципах нашей власти.

Отдельно нужно сказать о власти исполнительной. Декларируя принцип разделения властей, на самом деле исполнительная власть через партийную принадлежность тесно переплетается с законодательной. А наша политическая система устроена так, что законодательная власть напрямую подчиняется исполнительной. Такой вот парадокс.

Исполнительная власть должна быть надпартийной. Там должны работать профессионалы, а не партийные выдвиженцы. У нас же, наоборот, главы регионов, например, возглавляют партийные отделения.

В общем, нынешнее устройство власти на поверку оказывается порочным.

Володин прав, что во власть должны прийти уважаемые люди. Но они не придут, пока их не перестанут душить партийной дисциплиной. А те из них, кто все-таки пришли, потеряли народную любовь, более того, приобрели всенародное презрение и даже ненависть.

По материалам публикации спикера на странице Facebook

Фото со страницы спикера в Facebook