«Партийцы» могут потеснить «одномандатников»

Решением горсовета Новосибирска определена дата проведения общественных слушаний по внесению изменений в устав муниципалитета. Горожанам предложат рассмотреть новый качественный состав депутатского корпуса, в котором будут 25 депутатов, избранных по спискам политических партий, и столько же — по одномандатным округам.

В настоящее время в составе депутатского корпуса 40 «одномандатников» и 10 «списочников».

Как пояснил в комментарии корреспонденту InfoPro54 автор данной инициативы, депутат Евгений Лебедев (фракция ЛДПР), в возможной смене структуры городского депутатского корпуса он видит сразу несколько положительных сторон. Одна из них — повышение ответственности не только депутата, но и выдвинувшей его партии перед избирателями.

— Моя инициатива обусловлена, прежде всего, усилением роли политической партии в формировании представительного органа. Депутаты-«одномандатники» могут выходить из партий, переходить в другие фракции. В случае же предложенного мной процесса политическая партия будет нести ответственность за фракцию депутатов, за принятые депутатами решения. Если партия дорожит своим авторитетом и своими избирателями, то к процессу выдвижения кандидатов в предвыборный период будет подходить более взвешенно и осознанно, — считает депутат.

Есть у данной инициативы и противники. По мнению депутата Дмитрия Прибаловца (фракция «Единая Россия»), такое изменение может внести деструктив в работу городского совета в целом.

— От предложенного решения проиграют избиратели. Им предложат выбирать не конкретного человека, который мог заявить о себе какими-то делами, взять на себя ответственность, а в некотором смысле «кота в мешке». Если это оправдано на выборах в Госдуму, где присутствует политика, то в горсовете по большому счету не должно быть каких-то политических движений, а должна быть четкая работа над решением проблем городского хозяйства, — заявил Прибаловец в комментарии InfoPro54.

По словам руководителя фракции КПРФ Рената Сулейманова, коммунисты пока еще не обсуждали позиции по данному вопросу.

— Пока только назначены слушания. По их итогам озвучим свою позицию по данному вопросу, — говорит Сулейманов.

Напомним, что сейчас также активно обсуждаются перспективы второго тура голосования на предстоящих выборах мэра Новосибирска.

Фото: Ростислав Нетисов