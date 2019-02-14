5% своей продукции «Био-Веста» поставляет на экспорт

— Лет десять назад наш генеральный директор был в Китае в составе деловой миссии. Там проходили встречи с китайскими предпринимателями. Один из них заинтересовался, попробовал наш «Биовестин», после этого у него возникла идея выпускать в Китае аналогичную продукцию. Китайские производители внедрили у себя наш опыт и технологии, — пояснила InfoPro54 директор по развитию ООО «Био-Веста» Анна Голубятникова.

По ее словам, китайские предприниматели купили у новосибирцев лицензию на производство препарата. Российский «Биовестин» выпускается в Китае под маркой «Гагарин» («Дзя-дзя-нин»). Объемы выпуска Голубятникова озвучить отказалась.

Пробиотик — пока единственный продукт компании, получивший необходимые сертификаты для продажи за рубежом. С 2016 года «Био-Веста» вышла с ним на европейский рынок. Уже хорошо выстроены поставки пробиотика в Болгарию. В эту страну производитель отправляет 5% общего объема продукции.

— Болгары покупают пробиотики для реабилитации онкологических пациентов. По нашей информации, через Болгарию его уже закупают другие страны ЕС. Например, недавно к нам пришел запрос от пациента из Австрии. Сейчас его отрабатывают в Болгарии. Сегодня написали из Германии. Кроме того, мы ведем переговоры с потенциальными партнерами в Молдавии и Румынии, — говорит Анна Голубятникова. — Логистика зарубежных поставок у нас уже полностью отработана. Ночью выпускаем партию с производства, сразу ее отвозим в аэропорт, и на следующий день она улетает. Болгары получают наш продукт через 2-3 дня после того, как он сошел с линии.

— Через Международный офис Академпарка мы выходили на французское посольство, передали им документы и образцы продукции, но пока обратной связи нет. С нашей стороны, со стороны Академпарка есть интерес представить нашу продукцию во Франции. Используем все возможности, — говорит Анна Голубятникова.

В планах компании — дальнейшее расширение экспорта. Например, «Био-Веста» заинтересована в сотрудничестве с партнерами из Франции.

В перспективе «Био-Веста» планирует развивать собственное производство непосредственно на территории других государств. Однако для этого необходимо подготовить рынок сбыта продукции.

— Первый вопрос, который нам задают потенциальные дистрибьюторы и инвесторы, — можем ли мы перенести производство на территорию их государства. Мы готовы рассматривать эту тему, если речь идет о производстве минимум 200 тысяч флаконов в месяц, — поясняет Голубятникова.

Группа компаний «Био-Веста» основана в 1992 году сотрудниками государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», Кольцово. Выпускает на рынок БАД и лечебно-оздоровительные продукты на основе пробиотических микроорганизмов: биологически-активные добавки, продукты лечебного, функционального и детского питания. Основной продукцией компании являются концентраты живых бифидобактерий, выпускаемые как биологически активные добавки к пище — «Биовестин» и «Биовестин-лакто», а также продукты функционального питания. C 2010 года компания производит детское питание — творог, кефир и бифидокефир, говорится на сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании