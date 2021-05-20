Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

В нем приняли участие будущие кандидаты в Госдуму, самый известный из которых — экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области, эксперты и представители общественных объединений обсудили, как изменить ситуацию с финансированием муниципалитетов. При этом предложения от активистов и сторонников партии в ее будущую избирательную программу еще продолжают поступать.

Деньги — регионам!

— Мы партия, которая уделяет внимание регионам, — говорит экс-глава Якутска Сардана Авксентьева.

По мнению участников круглого стола, в настоящее время сложилась перекошенная система финансирования регионов и муниципалитетов, когда львиная доля средств, собираемых в качестве налогов, уходит на федеральный уровень. Уже оттуда она распределяется в виде субсидий.

— Большая часть средств, собираемых на территории, должна оставаться в регионах, — считает Сардана Авксентьева. — В этом плане Новосибирск очень перспективен. Однако для развития своей территории вынужден просить средства. Вопрос: как получилось, что муниципалитеты поголовно стали дотационными?

Другой аспект касается выборности глав муниципальных образований.

— К счастью, Новосибирск — один из немногих городов, где остались прямые выборы мэра, — говорит лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Дарья Карасева. — Позиция партии «Новые люди» заключается в том, чтобы вернуть выборность мэров во все города России. При этом главы городов не должны забывать, что главный их работодатель — люди, у которых должны быть как механизмы поощрения мэров, так и инструменты контроля — вплоть до отзыва мэра с поста.

Контроль общества

Еще один блок вопросов, поднятых участниками круглого стола, касается контроля работы органов власти.

— В ноябре прошлого года я сама написала заявление в УФАС о проверке меня в плане контрактов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Якутска. Знаю, что по дорогам к чиновникам всегда есть претензии. Это я сделала для того, чтобы не только спать спокойно, но и чтобы показать — контроль есть, — напомнила Сардана Авксентьева.

Другой пример грамотной организации контроля, по словам Авксентьевой, в Якутске удалось сформировать в сфере госзакупок.

— В 2017 году Якутск в рейтинге прозрачности закупок находился на 4180 месте, — рассказывает она. — Когда я сдавала пост главы Якутска, наш рейтинг поднялся на 11 место. Можно это считать достижением? Думаю, что можно.

При этом, как считают участники круглого стола, важно соблюсти золотую середину, чтобы чрезмерный контроль окончательно не парализовал работу муниципалитета.

Что касается контроля общественного, то партийцы выступают за выборность глав всех муниципалитетов, при этом не исключают возможность отзыва главы, который не справляется со своими обязанностями. Такое предложение ранее на заседании комитета Заксобрания вносила руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

— У людей должен быть механизм поощрения мэра и также инструмент контроля. И если мэр не справляется со своими должностными обязанностями, они должны иметь механизм, чтобы его отозвать, — отметила она. То же правило следует распространить на депутатов и всех, кто занимает выборные должности.

При этом, как подчеркнула в ходе мероприятия Сардана Авксентьева, здесь главное, чтобы возможность отзыва руководителей не стала средством расправы с людьми, избранными от неугодных власти политических сил.

— Требования к главам муниципалитетов должны быть такими, чтобы не допускались двойные трактовки, — считает Сардана Авксентьева.

Диалог с людьми

Что касается диалога власти и общественности, то, помимо прямой выборности глав муниципальных образований, необходимо также сделать акцент на поддержке со стороны самой власти всех каналов: СМИ (в том числе независимых), общественных объединений, общественных советов.

Но насколько сами избиратели готовы, как минимум, прийти на выборы, не говоря уже о том, чтобы начать активно участвовать в политической и общественной жизни своего города?

— Если бы мы знали, куда смотреть и что искать! Нужно учить людей мониторить ситуацию, проводить проверки. Мы все вместе должны заниматься образовательной деятельностью. Кто из вас читал бюджет? А его должны уметь читать и горожане, потому что это их деньги, — уверена Сардана Авксентьева.

Об активности людей говорит и сторонник партии «Новые люди» Андрей Теряев, который может выступить в качестве кандидата в депутаты Госдумы.