Жители Заельцовского бора недовольны последствиями закона об ООПТ

Новосибирскому областному суду предстоит определить судьбу Заельцовского бора и его жителей. Процесс касается нового статуса данной территории и ограничений, под которые бор попадает. Предварительное заседание состоялось 19 мая.
Напомним, что поправки к закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) депутаты регионального парламента приняли в марте. Согласно им, ряд территорий области получат статус особо охраняемых. Это определение заметно ограничивает деятельность и права жителей, проживающих в зоне будущего ООПТ.
— Мы собрали почти тысячу подписей новосибирцев, которые просят исключить их дома, дачные участки и гаражи из будущей особо охраняемой территории в Заельцовском бору, — написал на своей странице в Facebook активист Евгений Митрофанов. — Нам писали жители Заельцовского бора — они ждут детских садов, школ, больниц, некоторым из них необходимо строить или реконструировать свои дома взамен сгоревших, пристраивать к дому дополнительные площади при расширении семьи, иным образом улучшать качество своей жизни. Также на территории будущего ООПТ расположены сотни дачных и садовых участков, где люди ведут хозяйство. Включение жилых домов и дачных участков в ООПТ сделает всю эту деятельность невозможной.
Основная просьба людей в обращении, как отметил Митрофанов, — исключить из зоны будущего ООПТ все территории, которые подверглись антропогенному воздействию и не имеют особого природоохранного, научного, рекреационного, эстетического либо оздоровительного значения: территории жилых комплексов, коттеджных поселков, дачных и садовых товариществ, санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха, лодочных станций и гаражных кооперативов.
Общественник в посте в Facebook отметил, что выступает за защиту лесов, но там, где леса есть:
— Включать в зону будущего ООПТ не все территории без разбора, а только те, которые представляют реальную природоохранную, научную, рекреационную ценность. Для определения этой самой ценности ждем экологической экспертизы — надеемся, она даст ответ, есть ли что охранять на садоводческих участках и в гаражах.
А также настаивает, чтобы при этом не ущемлялись права жителей, проживающих в перспективной зоне ООПТ.
— Мы надеемся, что просьба почти тысячи жителей Заельцовского бора будет учтена, тем более что Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в статье 5 прямо предписывает, что мнение граждан должно быть учтено при осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых природных территорий. Попытка организации ООПТ без учета мнения жителей — не только нарушение их конституционных прав, но и прямое нарушение федерального законодательства, — добавил Митрофанов.
Фото со страницы Евгения Митрофанова в Facebook
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