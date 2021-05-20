Жители Заельцовского бора недовольны последствиями закона об ООПТ

Новосибирскому областному суду предстоит определить судьбу Заельцовского бора и его жителей. Процесс касается нового статуса данной территории и ограничений, под которые бор попадает. Предварительное заседание состоялось 19 мая.

Напомним, что поправки к закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) депутаты регионального парламента приняли в марте. Согласно им, ряд территорий области получат статус особо охраняемых. Это определение заметно ограничивает деятельность и права жителей, проживающих в зоне будущего ООПТ.

— Мы собрали почти тысячу подписей новосибирцев, которые просят исключить их дома, дачные участки и гаражи из будущей особо охраняемой территории в Заельцовском бору, — написал на своей странице в Facebook активист Евгений Митрофанов. — Нам писали жители Заельцовского бора — они ждут детских садов, школ, больниц, некоторым из них необходимо строить или реконструировать свои дома взамен сгоревших, пристраивать к дому дополнительные площади при расширении семьи, иным образом улучшать качество своей жизни. Также на территории будущего ООПТ расположены сотни дачных и садовых участков, где люди ведут хозяйство. Включение жилых домов и дачных участков в ООПТ сделает всю эту деятельность невозможной.

Основная просьба людей в обращении, как отметил Митрофанов, — исключить из зоны будущего ООПТ все территории, которые подверглись антропогенному воздействию и не имеют особого природоохранного, научного, рекреационного, эстетического либо оздоровительного значения: территории жилых комплексов, коттеджных поселков, дачных и садовых товариществ, санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха, лодочных станций и гаражных кооперативов.

Общественник в посте в Facebook отметил, что выступает за защиту лесов, но там, где леса есть:

— Включать в зону будущего ООПТ не все территории без разбора, а только те, которые представляют реальную природоохранную, научную, рекреационную ценность. Для определения этой самой ценности ждем экологической экспертизы — надеемся, она даст ответ, есть ли что охранять на садоводческих участках и в гаражах.

А также настаивает, чтобы при этом не ущемлялись права жителей, проживающих в перспективной зоне ООПТ.