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«Партия пенсионеров» пиарится на пожаре в городе Татарске?

  • 28/04/2021, 14:00
Автор: Мария Садыкова
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Жители Татарска в соцсетях заявляют, что региональные СМИ утрируют ситуацию.

Сегодня пресс-служба «Партии пенсионеров» разослала по СМИ региона релиз, где говорится, что «жители города Татарска вынуждены покидать свои дома из-за дыма, который стелется со стороны горящей свалки».

— Сейчас улицы этого города застлал едкий дым. Жители выкладывают фото и видео в соцсети вместе с гневными комментариями. На востоке от города несколько дней фиксируются пожары, и самое неприятное — горит свалка. В некоторых районах города уже нечем дышать, смог накрыл жилые дома. У кого есть возможность, уезжают из города. Большинство же горожан вынуждены страдать, в том числе пожилые люди, дети, — говорится в сообщении, разосланном пресс-службой «Партии пенсионеров».

В группе «Вконтакте» «Татарск-Online» отмечается, что «пожар на свалке длится 4 дня, и многим людям пришлось уехать из города». Однако на фотографии изображен дом с клубами дыма, который находится по адресу улица Ленина, 105.

— Дом на фото находится возле вокзала в западной стороне города, а свалка, о которой пишут региональные СМИ, — на северо-востоке. Да, было задымление, но оно было максимум два дня, сейчас два дня идет дождь — смога нет, — прокомментировал местный житель корреспонденту Infopro54 в телефонном разговоре.

В соцсетях жители города Татарска также пишут, что региональные СМИ попросту утрируют ситуацию.

— Ну и чего преувеличивать? Дым в этот раз стоял день-два от силы, предполагаю, что пожар там возник как раз из-за пала травы, которая растет за свалкой. Я вспоминаю, что было четыре года назад, когда свалка была сама по себе и каждый, кто привозил мусор, поджигал его. За последние четыре года на моей памяти — это первое возгорание, — комментирует участник сообщества.

Отметим, что в пресс-релизе «Партии пенсионеров» говорится о том, что «ситуация в городе становится тупиковой — власти на происходящее фактически не реагируют, удивляет и позиция пожарных МЧС, которые не выезжают на тушение». Спасатели заявляют, что свалкой должны заниматься ее собственники и чиновники.

— В соответствии с действующем законодательством все профилактические мероприятия по недопущению возгораний, а также по ликвидации их в случае возникновения осуществляются силами администрации данного объекта либо администрации муниципального образования, на территории которого находится объект. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Татарского района и главы населенного пункта, тление мусора на свалке действительно было на прошлой неделе. Сообщения в пожарную охрану не поступали, помощь пожарно-спасательных подразделений не требовалась, так как администрация объекта своими силами ликвидировали тление мусора, — сообщил Infopro54 заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

Корреспондент портала связался с администрацией города Татарска. По их словам, в районе городской свалки было возгорание травы.

— Собственник, ООО «Полигон», при поддержке муниципалитета и пожарных оперативно ликвидировал задымление. Город никто не покидает: все как жили, так и живут, — рассказала Людмила Кузнецова, заместитель главы города Татарска. — Никто не отстранился от этой проблемы: состоялось оперативное совещание в администрации Татарского района, был организован выезд на мусорный полигон.

Напомним, что в сентябре пройдут выборы с Государственную Думу.

Фото из группы «Вконтакте» «Татарск-Online»

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Татарск Новосибирская область

Теги : пожар в городе Татарск мусорный полигон


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