Правительство региона запретило новосибирцам посещать леса

Постановлением регионального правительства «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» устанавливается особый противопожарный режим на территории всех муниципальных районов и городских округов, предполагающий дополнительные требования пожарной безопасности. Ограничительные меры включают запрет на посещение лесов (за исключением ряда случаев), запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ и ряде других территорий на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне (за исключением ряда случаев), сообщает пресс-служба областного правительства.

— В указанный период в целях контроля за соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения и разведения костров на полях в регионе будет организовано патрулирование территорий всех муниципальных образований. К патрулированию будут привлечены представители общественных организаций – добровольная пожарная охрана, охранные организации и волонтеры, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности, запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение всех видов пожароопасных работ, кроме специально отведенных для этого мест. Также требованиями запрещается на территории населенных пунктов и на расстоянии менее 1 км от лесов запуск фейерверков и пр.

Пожароопасный сезон в 2021 году в регионе установлен с 23 апреля.