«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

«Балтика» выпустила отчет об устойчивом развитии за 2020 год. С 2015 года, определенного Carlsberg Group как базовый, компания на 7% снизила углеродный след готовой продукции, который рассчитывается как объем эмиссии парниковых газов по всей цепочке жизненного цикла продукции — «от поля до бокала». В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» «Балтика» обеспечила сбор и переработку 158000 тонн ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры — почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. В частности, в рамках проекта за 2020 год в Сибири на переработку были направлены около 1550 тонн ПЭТ, более 1500 тонн картона и 9000 тонн стеклянной бутылки.

Компания на 8% снизила углеродный след пивоварен: с 2015 года сократила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть «зеленым» топливом. В качестве альтернативных источников энергии «Балтика», в том числе в Новосибирске, использует холодный воздух, зимой охлаждая пиво в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. Также компания применяет в котельных пивоварен биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году «Балтика» нарастила объем его использования с 8 до 10% от закупок природного газа, начав модернизацию метантенков очистных в Туле и Ярославле, а также уже в начале 2021 года запустив БОСы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В их строительство с 2017 года суммарно вложено более 1 млрд рублей. Годом ранее, в 2019-м, были запущены БОСы и на заводе «Балтика-Новосибирск».

Пивовары реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество. «Балтика» закупила первую партию электропогрузчиков, которые позволят сократить экологический след складских операций. Первые три электропогрузчика уже работают на заводе в Новосибирске.

Компания продолжила работу по продвижению культуры ответственного потребления пива. Сегмент безалкогольного пива в стоимостном выражении с 2016 года вырос практически вдвое. Сейчас «Балтика» выпускает безалкогольное пиво на 6 из 8 заводов компании: в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле. Всего на пивные безалкогольные бренды «Балтики» приходятся 46,7% продаж в этом сегменте в России.

«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гектолитров пива в год. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.