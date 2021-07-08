«Партия Роста» выбрала кого будет двигать в Госдуму

— Для меня 7 июля был важный и ответственный день: на съезде ВПП «Партия Роста» был утвержден список кандидатов на выборы в ГД РФ VIII созыва, — сообщила на странице в Facebook Исполнительный директор НОО «Опора России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева.

В региональную группу №14 (Новосибирская область) вошли Наталия Кошелева, Роман Шевгеня, Татьяна Самкова, Евгений Цыбизов, Павел Ерохин, Олег Шестаков.

Федеральный список кандидатов от «Партии Роста» на выборах в Госдуму возглавила тройка женщин: депутат гордумы Томска, медиа-менеджер Елена Ульянова, режиссер, сценарист, продюсер Ирина Миронова, основатель благотворительного фонда «Возможно всё» Ксения Безуглова. Всего в общефедеральном списке, разбитом на 37 территориальных групп, 300 человек. Более 80% — действующие члены партии. Помимо этого, в 40 регионах страны от партии будут заявлены еще 108 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее своих кандидатов назвали «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». «Родина», «Новые люди», «Зеленые». По округу №135 выдвинуты главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский (ЕР), экс-депутат, эксперт мэрии Андрей Жирнов (КПРФ), депутат З эхаксобрания Константин Антонов («Родина»), Денис Родин («Справедливая Россия»), Наталья Пинигина («Новые люди»), Игорь Украинцев («Зеленые»). По округу №136 — действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЕР), бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, эксперт мэрии Ренат Сулейманов (КПРФ), Алексей Златомрежев («Родина»), Александр Прохоров («Справедливая Россия»), Вячеслав Усольцев («Новые люди»). По округу №137 — научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко (ЕР), экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Родина»), депутат Заксобрания Александр Аксененко («Справедливая Россия»), Андрей Теряев («Новые люди»). По округу №138 — депутат Госдумы Виктор Игнатов (ЕР), депутат Заксобрания Роман Яковлев (КПРФ), Дмитрий Лукашев («Родина»), Андрей Филимошкин («Справедливая Россия»), Тимур Гостяев («Новые люди»).

Выборы Госдумы пройдут 17−19 сентября.