В Новосибирск зашла еще одна федеральная компания экспресс-доставки

Яндекс.Маркет и Яндекс.Доставка запустили экспресс-доставку в Новосибирске Жители городов, в которых есть «Маркет Express», могут получать покупки из маркетплейса за 1–2 часа, сообщила пресс-служба компании. Цена экспресс-доставки зависит от региона и наличия подписки Яндекс.Плюс — и начинается от 99 рублей.

Сейчас «Маркет Express» работает в девяти регионах: Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Скоро она появится и в других городах — Воронеже, Самаре, Перми, Уфе, Волгограде, Красноярске, Омске.

Яндекс.Маркет начал развивать экспресс-доставку в конце марта 2021 года. Сейчас через сервис можно заказать и получить можно больше 250 тыс. товаров.