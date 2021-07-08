Только 3,5% новосибирцев ведут здоровый образ жизни

За время пандемии число придерживающихся здоровых привычек россиян сократилось на четверть, сообщают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно исследованию, основанному на данных Росстата, если в 2019 году зожников было 7,6% от общего количества населения, то в 2020 году их число сократилось до 3,5%. В то же время на треть сократилось и число «антизожников» — людей, ведущих нездоровый образ жизни, с 55,9% до 45,6%. Как отмечают эксперты, по сути, новосибирцы стали стремиться к золотой середине — не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего.

Исследование выявило также, что число приверженцев ЗОЖ в Новосибирской области сократилось преимущественно за счёт женщин: если в 2019 году зожниц было 9,9%, то в 2020-м их осталось всего 3,5%.