Пассажиропоток на удлиненном маршруте №29 в Новосибирске вырос почти в 4 раза

Новая схема маршрутов общественного транспорта начала действовать в левобережье Новосибирска с 1 сентября. В это день на маршрут №29 вышли новые троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода. Маршрут протяженностью 19,5 км связал отдаленные растущие микрорайоны, где нет контактной сети, с метро «Площадь Маркса». В настоящее время на маршруте работают 20 новых троллейбусов, а всего будет 24 машины.

Измененная схема работы нового маршрута позволила возобновить троллейбусное сообщение на участках ул. Ватутина от площади Карла Маркса до остановочной платформы «ДК Металлург» и по ул. 2-й Станционной.

Первые дни работы показали спрос на новые троллейбусы маршрута №29 «Ул. Александра Чистякова – ЖК «Новомарусино» у горожан. Пассажиры отметили удобство новых салонов, снижение шума, удобные способы оплаты проезда. Здесь установлены валидаторы, принимающие к оплате любые виды карт. Также во время остановки проезд можно оплатить наличными непосредственно водителю. В салоне есть информационное табло с остановками, названия дополнительно дублируются голосом.

Есть у новых троллейбусов и дополнительная опция: кнопка адресного открывания дверей, расположенная снаружи машин. Эта кнопка позволяет в холодное время года не открывать все двери салона, когда в этом нет необходимости. Пассажир, нажав кнопку, открывает только одну дверь в салон — ту, что ему нужна. Сигналом готовности к работе, служит зеленый свет, который загорается внутри кнопки.

— Маршрут очень важный для левобережья. Решается транспортная проблема жителей отдаленных районов: Южно-Чемского и Северо-Чемского жилмассивов в Кировском районе и жилмассивов Дивногорский и Новомарусино в Ленинском, — сообщил во время выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Отмечу, что в рабочее время троллейбус заполнен, график движения соблюдается. Что касается экономики новых троллейбусов, то в настоящее мы строим работу так чтобы максимально задействовать возможности городской контактной сети. Всего до конца года мы должны получить 120 машин, которые выйдут на дороги Новосибирска.

Директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин отметил, что интервал движения троллейбусов в пиковое время составляет 8 минут, в межпиковое — 12 минут.

— По сравнению с предыдущим форматом работы маршрута №29 «Ж/м Северо-Чемской» – «Площадь Карла Маркса», который перевозил от 2 до 3 тысяч пассажиров в сутки, сейчас пассажиропоток увеличился больше чем в 3,5 раза. Он перевозит 10-11 тысяч пассажиров в рабочие дни, — пояснил Константин Прокин.

Участники совещания также обсудили перспективы развития троллейбусного движения в Новосибирске, с учетом использования новых троллейбусов с автономным ходом. Новые маршруты для этих машин уже прорабатываются.

— До конца года, планируем запускать продленный маршрут №8 до остановки «Пединститут». Сейчас троллейбусы ходят только до «Ленинградской», — добавил руководитель «Горэлектротранспорта».

Напомним, что как ранее сообщала пресс-служба мэрии Новосибирска, 120 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин» будут распределены по пяти троллейбусным маршрутам: №№ 5, 8, 13, 29, 12. Запас автономного хода до 20 километров позволит продлить эти маршруты в отдаленные районы без строительства контактной сети и тяговых подстанций.