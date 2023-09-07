Бердский электромеханический завод проведет модернизацию за 550 млн рублей

В Новосибирской области инвесторы решили вложить в модернизацию «Бердского электромеханического завода» 550 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора БЭМЗа и экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.
В инвестпрограмму предприятия входит модернизация и переоснащение гальванического цеха, создание экспериментального производственного участка для ремонта и обслуживания воздушных судов ключевого инвестора предприятия — авиакомпании S7.
— Часть средств пойдет на обновление зданий и сооружений, приобретение и обновление станочного парка для расширения технологических возможностей по механической обработке, — уточнил Юрченко.
В парке S7 сегодня 102 самолета иностранного производства: Embraer, Boeing, Airbus, которые остановили обслуживание двигателей самолетов, ремонты и поставку запчастей. В целом у отечественных компаний таких самолетов более 500. Самые массовые авиадвигатели, на которых летают эти самолеты, — CFM56. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что работы по ремонту двигателя CFM56 будут востребованы у российских авиаперевозчиков.
S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.
Ранее редакция рассказывала о том, что площадку для базирования беспилотников могут разместить на аэродроме Бердск-Центральный.
Фото Flickr — Gensa Gensa
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