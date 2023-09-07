Бердский электромеханический завод проведет модернизацию за 550 млн рублей

В Новосибирской области инвесторы решили вложить в модернизацию «Бердского электромеханического завода» 550 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора БЭМЗа и экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

В инвестпрограмму предприятия входит модернизация и переоснащение гальванического цеха, создание экспериментального производственного участка для ремонта и обслуживания воздушных судов ключевого инвестора предприятия — авиакомпании S7.

— Часть средств пойдет на обновление зданий и сооружений, приобретение и обновление станочного парка для расширения технологических возможностей по механической обработке, — уточнил Юрченко.

В парке S7 сегодня 102 самолета иностранного производства: Embraer, Boeing, Airbus, которые остановили обслуживание двигателей самолетов, ремонты и поставку запчастей. В целом у отечественных компаний таких самолетов более 500. Самые массовые авиадвигатели, на которых летают эти самолеты, — CFM56. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что работы по ремонту двигателя CFM56 будут востребованы у российских авиаперевозчиков.

Напомним, смена акционеров на АО «БЭМЗ» произошла весной этого года. Собственником 59,5252% акций стал Сергей Савченков, еще 22,6616% акций получило ООО «Инжиниринг» (Московская область). Учредителем ООО «Инжиниринг» является Владислав Филев, ключевой собственник S7. Сергей Савченков занимал позицию заместителя генерального директора по безопасности S7 Space (бренд ООО «С7 Космические Транспортные Системы»), в марте 2020 года был назначен генеральным директором компании, на этой должности работал до июня 2021. В апреле на должность директора предприятия пришел Василий Юрченко.

S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

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