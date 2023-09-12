Пассажиров рейса «Сочи-Омск» отправили в ДК села Убинское

Пассажиры рейса «Сочи-Омск» забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области в Телеграм.

— На месте остаются шесть членов экипажа самолета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сперва планировалась посадка в ближайшем аэродроме, но топлива могло не хватить. Поэтому пилоты приняли решение садить самолет в чистом поле.

Как уже сообщалось происшествие обошлось без жертв.

Напомним, что сегодня, 12 сентября, при выполнении рейса «Сочи-Омск» воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников прокомментировал экстренную посадку рейса «Сочи-Омск».