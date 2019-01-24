В области пытаются сократить сроки выхода застройщиков на стройплощадки

— Правительство области совместно с «Агентством стратегических инициатив» (АСИ) продолжает работу по снятию и сокращению административных барьеров для бизнеса. В частности, мы предлагаем внести изменения в областной закон №20 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешений на строительство на территории Новосибирской области», — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр строительства области Иван Шмидт. — В минстрой регулярно поступают предложения от ресурсоснабжающих организаций по внесению изменений в этот закон.

Он уточнил, что действующая редакция закона распространяется только на сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с трубопроводами диаметром до 300 мм. Корректировками предлагается разрешить ресурсоснабжающим организациям, деятельность которых направлена на реализацию долгосрочных инвестпрограмм на территории области, снять ограничения по диаметру трубопроводов. Аналогичная норма уже действует в 10 субъектах Российской Федерации.

Министр подчеркнул, что отсутствие необходимости получения разрешения на строительство не лишает надзорные органы и органы местного самоуправления механизмов контроля за размещением этих инженерных коммуникаций и не освобождает застройщиков от обязанности оформлять земельные участки, получать на них правоустанавливающие документы.

— Эти вопросы находятся на жестком контроле Ростехнадзора, поэтому подменять и удлинять сроки прохождения процедур мы считаем нецелесообразным. В случае освобождения ресурсоснабжающих организаций от получения разрешений на строительство и упрощения процедур оформления документов сроки начала строительных работ могут сократиться с 10 до 2 месяцев. Сейчас они могут доходить до 320 дней, — говорит Иван Шмидт. — Строительный комплекс сегодня находится в не очень хорошем состоянии, и любое сокращение барьеров, с нашей точки зрения, приведет к ускорению прохождения административных процедур, сокращению сроков строительства и более оперативному исполнению обязательства застройщиков перед потребителями.

Директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков также считает, что эта корректировка областного законодательства необходима. Он привел пример из практики компании — по одному застройщику процедура получения разрешений на строительство магистральных теплосетей проходила в течение 30 месяцев.

— Налицо коллизия отраслевого законодательства. Для застройщиков, особенно в свете поправок в 214-ФЗ о долевом строительстве, которые вступают в силу с середины 2019 года, крайне важными становятся сроки ввода домов, — заявил Колмаков.

Заместитель директора по развитию МУП «Горводоканал» Алексей Галкин отметил, что в работе предприятия находится 15 объектов с диаметром 500 мм и 1000 мм. В их числе завершение строительства водовода в Верхней зоне Академгородка, строительство водовода от ТЭЦ-4 в сторону Пашинского переезда и т. д. По большинству «Горводоканал» не может получить разрешение на строительство с четвертого квартала 2017 года.

— Фактически для линейных объектов водоснабжения и водоотведения разрешающие документы нужно получать по выступающим на поверхность земли частям коммуникаций: люки, колодцы. Из-за крайней формализованности и сложности процедур процесс отвода от выступающей части колодцев, который составляет несколько метров, приравнен к получению разрешения на жилой дом и комплекс. В результате на получение разрешения у нас уходит около года, небольшая задержка приводит к тому, что приходится заново пересогласовывать всю проектно-сметную документацию, —констатирует Галкин.

Он также уверен, что отмена получения разрешений на строительство линейных объектов позволит значительно сократить сроки строительства и ввода в эксплуатацию магистральных объектов.

— Разрешение на строительство регулирует порядок утверждения объекта. Если магистральную сеть построить без разрешения, то расположенные рядом земельные участки будут сразу исключены из оборота. В озвученной минстроем ситуации речь идет об инвестиционном планировании под будущие микрорайоны. По этим территориям есть генплан, определенные коридоры. Заранее принимайте решение о получении разрешений, — рекомендовал он представителям ресурсоснабжающих организаций.

Глава инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Анищенко скептически отнесся к поправкам, в очередной раз предложенным ресурсоснабжающими организациями. Он напомнил, что на получение разрешения уходит всего 10 дней, а основных затрат по времени требует оформление земельных участков.

И.о. начальника управления архитектуры и строительства мэрии Новосибирска Евгений Улитко также поинтересовался — как в случае отмены разрешений будет решаться вопрос с проектировкой, постановкой на кадастровый учет охранной зоны сетей. Кроме того, по его мнению, если власть пойдет на встречу ресурсоснабжающим организациям, то они тоже должны сделать ответный шаг.

— Если мы сокращаем процедуры и упрощаем порядок строительства линейных объектов, то есть снимаем барьеры, то мы надеемся на сокращение сроков подключения строящихся объектов капстроительства? В настоящий момент мы нередко фиксируем, что застройщики, имея физическую готовность объекта, не могут решить вопрос с его подключением к сетям ресурсоснабжения, — напомнил Улитко.

Он предложил ресурсоснабжающим организациям детально обсудить этот вопрос, чтобы застройщики и потребители могли получить плюсы и от этого решения. Иван Шмидт пояснил, что учтет высказанные предложения при подготовке законопроекта для представления его на рассмотрение правительства.

Напомним, согласно поправкам в 214-ФЗ, вступающим в силу летом 2019 года, застройщики будут обязаны работать с проектным финансированием и счетами эскроу, на которые будут поступать средства дольщиков. Застройщик сможет их получить только после завершения строительства.

Фото: pixabay.com, автор- wilhei