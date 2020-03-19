Scania приостанавливает производство в Европе

25 марта Scania планирует временно приостановить работу большинства заводов в Европе из-за распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

— Чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортных парков наших клиентов, авторизованные сервисные станции и склады запасных частей продолжат свою работу, —сообщил президент и генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон.

В компании ожидают, что восстановить производство удастся в течение двух недель. Сотрудники Scania, которых непосредственно касается приостановка производства, задействованы на заводах в Швеции, Нидерландах и Франции.

Отмечается, что Scania находится в постоянном диалоге с профсоюзами этих стран, чтобы вместе оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.

— Руководство компании и сотрудники высоко ценят меры государственной поддержки, принятые для того, чтобы поддержать сотрудников, временно оставшихся без работы, —прокомментировал г-н Хенрикссон.

В пресс-службе уточнили, что производство в Латинской Америке, на которое приходится около одной пятой общего объема производства компании, продолжается.

Фото: пресс-служба компании