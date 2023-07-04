Павел Яковинов рекомендован на должность зампредседателя Новосибирского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 3 июля 2023 года рекомендовала на должность заместителя председателя Новосибирского областного суда председателя Бердского городского суда Новосибирской области Павла Яковинова. Информация об этом размещена сообществе «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте.

В пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области сообщили, что после рекомендаций от ВККС Павлу Яковинову предстоит получить рекомендацию Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей при Президенте Российской Федерации, после чего Владимир Путин подписывает Указ о назначении заместителя председателя суда на должность.

Согласно данным сайта Бердского городского суда Новосибирской области Павел Яковинов родился в городе Бердске. В 1997 году окончил Новосибирскую специальную школу милиции МВД РФ, в 2004 году — Томский государственный университет — по специальности «Юриспруденция».

Работал в органах внутренних дел, затем занимал пост судьи Болотнинского районного суда Новосибирской области. В 2010 году Указом президента Павел Яковинов был назначен судьей Дзержинского районного суда г. Новосибирска, в 2012 году — на должность судьи Новосибирского областного суда, в 2014 году — председателем Бердского городского суда Новосибирской области на 6-ти летний срок полномочий, в 2020 году был назначен на второй срок.