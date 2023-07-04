Социальный налоговый вычет предлагают распространить на расходы по оценке квалификации детей

Национальное агентство развития квалификаций (АНО НАРК) предложило внести три изменения в Налоговый кодекс России. Обращение с предложением направлено председателю правительства Российской федерации Михаилу Мишустину, после согласования документы поступят в Госдуму. Об этом гендиректор агентства Артём Шадрин сообщил в ходе пресс-конференции в Вконтакте.

Первое изменение — это освобождение от налога на добавленную стоимость услуг, связанных с независимой оценкой квалификации.

— У нас уже от НДС освобождены расходы на образование, здравоохранение и социальное обслуживание. Мы видим, что уже сейчас независимая оценка квалификации рассматривается как часть процесса связанного с процессом получения квалификации, — говорит Шадрин.

— Такая норма распространена на расходы в отношения образования, не так давно лимит с общих расходов был повышен. Мы считаем абсолютно нормально распространение такой нормы и на расходы связанные с прохождением независимой оценки квалификации ребенка, — подчеркнул Шадрин.

Второе — этопрохождением независимой оценки квалификации ребенка до 18 лет или тех, кто учится по дневной форме обучения до 24 лет.

Третьим изменением предлагается отнести на себестоимость расходы предприятия по разработке и актуализации профстандартов.

— Аналогичная норма была в введена в налоговый кодекс относительно расходов на работодателей и предприятий на разработку технических стандартов. Логично, если она будет распространена и на расходы предприятий на разработку и актуализацию профстандартов, — отметил Артём Шадрин.

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