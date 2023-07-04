Московский опыт: благоустройство улиц «от фасада до фасада» снижает аварийность на дорогах

— Одним из важных факторов повышения спроса на общественный транспорт среди населения является создание безбарьерной и инклюзивной среды для всех групп пользователей. Этого можно добиться, проектируя улицу и ее профиль в целом, а не только саму проезжую часть, — сообщил директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов в рамках Сибирского транспортного форума. — Развитие городской транспортной инфраструктуры должно происходить комплексно и учитывать все процессы, которые происходят на улично-дорожной сети. В рамках подготовки проектов реконструкции и благоустройства улиц необходимо принимать во внимание не только организацию дорожного движения «от борта до борта», но и что происходит от бортов до фасадов домов, так как большая часть пользователей улицы находится также и в этом пространстве.
— В таком случае благоустройство дает очень хорошие результаты, в том числе и по безопасности. Например, на реконструированной Большой Дорогомиловской улице в Москве количество ДТП снизилось на 58%, на улице Остоженка — на 45%, на улице Бутырский Вал — на 28%, — рассказал Смирнов.
На безопасность движения также влияет развитие инфраструктуры микромобильности — для пользователей велосипедов и самокатов. Там, где она существует, также наблюдается снижение аварийности за счет таких мер, как использование физического обособления потоков, светофорного регулирования на пересечениях, удобной навигации.
— Такой подход, во-первых, повышает доступность общественного транспорта, который, например, в рамках услуги «транспорт по запросу» может забрать вас из удобной для вас точки, а вы выбираете самый удобный для вас способ передвижения по городу. А также и эффективность использования самого городского пространства, так как движущийся автомобиль занимает в 28 раз больше места в городе, чем велосипед, и, безусловно, для города и его экологии лучше будет, если вы едете на нем или даже вчетвером на такси, чем одни в своем личном автомобиле, — подытожил эксперт.
Проездной на общественный транспорт в Новосибирске — один из самых дорогих в России.
Материал и фото эксперта, базовое фото предоставлены пресс-службой компании
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