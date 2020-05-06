Режим самоизоляции может повлиять на строительство ГЧП-поликлиник

— В настоящий момент в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенном между министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»), завершены инженерные изыскания и осуществляется проектирование по всем семи поликлиникам, — сообщили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе ГК «ВИС».

— Ожидается, что этот процесс завершится в 2020 году, в соответствии с условиями соглашения, — уточняется в ответе.

В компании напомнили, каждое из учреждений здравоохранения будет построено по индивидуальному проекту, то есть фактически в регионе реализуют семь проектов учреждений здравоохранения. Проектная документация предварительно должна быть согласована с публичным партнером, а затем пройти государственную экспертизу.

Впрочем, в ГК «ВИС» не исключают, что нынешняя ситуация, связанная с предпринимаемыми в стране и Новосибирской области мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, может оказать влияние на сроки завершения этого этапа и исполнения обязательств публичного и частного партнеров. Однако в каком объеме — говорить пока рано.

— Если позволит ситуация, подготовительные работы на площадках, отведенных под строительство поликлиник, будут начаты в 2020 году, — поясняют в ГК «ВИС».

На данный момент в рамках работ по проектированию инвестор провел консультации с публичным партнером и главными врачами поликлиник для уточнения актуальных потребностей в функциональных помещениях и их оснащении оборудованием. Во все проекты также закладываются резервы для наращивания мощности приема с учетом роста населения в прилегающих микрорайонах.

— До начала проектирования такую оценку возможно было сделать только укрупненно. Окончательные параметры по оснащению и планируемым сервисам в поликлиниках будут уточнены по итогам подтверждения государственной экспертизой, — говорят в пресс-службе ГК «ВИС». — Сегодня главной задачей реализуемого проекта ГЧП является создание современных, отвечающих потребностям жителей Новосибирска учреждений здравоохранения с перспективой развития. На данный момент срок строительства остается прежним, закрепленным в соглашении о ГЧП.

В рамках соглашения до конца 2022 года в столице Сибири должны появиться 7 современных медицинских учреждений общей мощностью около 6,5 тысяч посещений в смену. Возведение всех объектов планируется вести одновременно, у холдинга уже есть опыт реализации подобных проектов по созданию социальной инфраструктуры на Ямале и в Якутии. Объем инвестиций составит около 8 млрд рублей. Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ, и самым масштабным в стране по части реализации первичной медицинской помощи.

Фото с сайта ГК «ВИС»