Пенсии — 2022: индексации, доплаты, удержания

С 1 января будут повышены страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров: им увеличат выплаты на 5,9%. Индексация затронет не только пенсии по старости, но и по инвалидности, и по случаю потери кормильца.

Социальные пенсии начнут расти с 1 апреля. Их увеличат сразу на 7,7%, и это рекордный показатель за последние годы. На такой же процент повысят и государственные пенсии. А в августе рост выплат ждет работающих пенсионеров за счёт добавления в страховую часть баллов, которые накопились за год. Максимум можно будет добавить 296,58 рубля.

1 октября 2022 года на 4% повысят военные пенсии. Индексацию пенсий должны провести силовикам из МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП и Роспожарнадзора. Пенсии силовиков привязаны к окладам работающих. Сейчас таким пенсионерам платят 73,68% зарплаты.

С 2022 года начнутся выплаты накопительных пенсий женщинам 1967 года рождения. Величина этих выплат будет зависеть от размера взносов, направленных на финансирование накопительной пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Средний размер накопительных пенсий составит 2 613 рублей.

Размер накопительной пенсии, которая положена пенсионеру, можно узнать через сайт Госуслуги: заказать выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного, если накопительная пенсия формировалась в Пенсионном фонде России (ПФР). Либо информацию можно получить через личный кабинет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), если пенсионные накопления были переведены в него из ПФР. Помимо этого, можно воспользоваться услугами МФЦ.

Важные изменения коснутся пенсионеров, живущих в сельской местности. Если они отработали 30 и более лет в селе, то им полагается прибавка к пенсии в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Раньше при переезде в город они теряли эту надбавку. С 1 января 2022 года этого не произойдёт.

Со следующего года всех женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет будут извещать о сумме пенсионных накоплений, подсчитают приблизительно, каким будет размер страховой пенсии и какие они могут в будущем получить выплаты.

С 1 января от удержаний долгов с пенсий по исполнительным листам судебных приставов освободят граждан пенсионного возраста, объявивших себя банкротами.

Решён вопрос с получением пенсии наследниками умершего лица. Теперь по запросу нотариуса ПФР выдаст наследникам справку о сумме недополученных пенсионером выплат при жизни. Процедура станет простой и понятной: чтобы взять деньги, необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, можно в электронном виде.

С 1 января станет проще получить пенсию по направлению Центра занятости, если человеку предпенсионого возраста не смогли подобрать вакансию. На пенсию можно выйти досрочно, в частности, если общий трудовой стаж составляет 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин). В случае, если человек подходит под это и другие требования, то может уйти на пенсию на 2 года раньше. Её начислят и будут выплачивать автоматически.

Человек в возрасте 80 лет, который получает страховую пенсию по случаю потери кормильца, может выбрать пенсию по старости, если она выше. Напомним, что после 80 лет пенсионеру автоматически устанавливается фиксированная выплата, но получить её нельзя при получении пенсии по потере кормильца.

Со следующего года малообеспеченным пенсионерам будут получать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, который установлен в регионе. С 1 января подавать заявление и дополнительно предоставлять какие-либо документы на социальную доплату не требуется. Она начисляется с того момента, как будет назначена пенсия.

Новое в правилах доставки. С нового года людям, проживающим на территориях с введенным режимом чрезвычайной ситуации (ЧС), доставлять пенсии смогут раньше срока. Если гражданин в этом нуждается, ему необходимо всего лишь обратиться с заявлением в местное отделение ПФР.

Вместе с тем россияне, достигшие пенсионного возраста, будут иметь право вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. Например, смогут попросить присылать средства через почту, а не переводить на лицевой счет в банке.

Изменение правил перечисления. Недополученную пенсию в текущем месяце пенсионер сможет попросить перевести на его счёт в банке. Это касается тех, кто решил получать пенсию через почту или другую организацию, занимающуюся доставкой. Это сразу надо указать в заявлении о доставке пенсии.

Автоматическое начисление пенсий. С 1 января страховая пенсия по старости будет начисляться автоматически, но заявление на портале Госуслуг подать всё равно придётся. Речь идёт о людях, которые имеют страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30 пунктов.

С 1 января страховая пенсия по инвалидности будет выплачиваться с момента признания человека инвалидом. Назначат её автоматически с учётом данных из федерального реестра инвалидов.