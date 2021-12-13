Новосибирцы показали самый высокий уровень эмоционального выгорания среди россиян

По данным совместного исследования hh.ru и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», больше половины жителей Новосибирской области регулярно испытывают стресс на работе, еще 47% сталкиваются с этим лишь изредка, при этом среди респондентов не было ни одного, кто никогда не испытывал стресс на работе.

— Самая распространенная причина – эмоциональное выгорание, ее назвали 63% опрошенных новосибирцев. Кроме того, 37% эмоционально сложно переносят стрессовые ситуации, 29% стрессуют из-за того, что работают с очень сложными проектами, 21% считают, что в стрессе виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и/или руководством, а 16% нервничают из-за ошибок в работе, — сообщили аналитики hh.ru.

Эмоциональное выгорание обычно становится причиной стресса у представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа», на сложные проекты ссылаются ИТ-специалисты, а на ошибки в работе – маркетологи. Стресс из-за проблем с коллегами и/или руководством чаще других испытывают медики и фармацевты.

В целом 53% работающих новосибирцев признались, что замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания (работа перестала радовать, чувства вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость), и это самые высокие показатели по сравнению с другими регионами страны. 18% уверены, что уже не впервые эмоционально выгорают, еще 18% — не сомневаются в том, что полностью выгорели. Лишь 8% признались, что никогда не замечали у себя признаков эмоционального выгорания.

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