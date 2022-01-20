Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции

С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6 %, сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции.

— Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись, — написал в своем Telegram-канале Председатель ГД Вячеслав Володин. — Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен.

Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть, отметил он.