В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

— В 2021 году мы вывели в отдельное направление и провели штатное мероприятие по формированию нового подразделения института — отделения, которое занимается направлением спортивном травматологии, ортопедии и эндоскопической хирургии, — сообщил на пресс-конференции директор НИИТО Андрей Корыткин.

Он отметил, что это направление в институте сегодня крайне востребовано. Не только со стороны профессиональных спортсменов, но и людей, которые просто занимаются спортом в фитнес-залах. Здесь наблюдается существенный рост обращений и операций. В 2021 году специалисты и института провели более 1,5 тысячи таких операций. Плюс более 4 тысяч консультаций.

— Это не только спортивные травмы, но и бытовые, связанные с девиантным поведением. Последствий у, казалось бы, незначительных травм много, они приводят к разным проблема после операций: повреждение связок в коленном суставе, вывихи плечевого сустава, повреждение структур, которые дают активное движение в суставах, эндоскопические вмешательства на суставах, — перечисляет Корыткин. — Это модное направление, которое бурно развивается в Европе и США. Мы тоже все больше оперируем таких пациентов. Есть определенные проблемы, которые решаются только спортивными травматологами ортопедами.

Кроме того, в 2021 году в регионе заработал центр терапии пациентов с ДЦП. Он входит в структуру отделения детской ортопедии и вертебрологии. По словам Корыткина, сейчас идет обучение специалистов, которые будут работать в этом центре.

— Это направление развивается постепенно. Есть сложности в плане коммуникаций с коллегами из Европы и США, чтобы перенять новые методики, которые им доступны. Но работа ведется, в том числе в онлайн-режиме, и мы постепенно наращиваем обороты, — пояснил директор НИИТО. — На сегодняшний день центр сопровождает около 100 пациентов.

Всего в 2021 году НИИТО провел порядка 15 тысяч медицинских консультаций, выполнил около 8,5 тысячи операций (на 1,5 тысячи больше, чем в 2020 году), пролечил более 10 тысяч пациентов. Институт выполнил госзадание по медицине — федеральная квота составила 4300 пациентов. Остальные оплачивались из бюджета ФОМС и внебюджетных источников. Примерно 1700 обращений за помощью пришлись на перелом проксимального отдела бедренной кости, в 60% случаев проведено оперативное лечение, около 340 случаев закончены. С травмами, полученными в результате ДТП, в центр поступили около 280 человек. Всем была оказана специализированная помощь.