Девятый Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 17 марта по 4 апреля

С самого первого года существования одной из важнейших традиций Транссиба стало премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для Фестиваля.

В программе IX Транссибирского Арт-Фестиваля – мировая премьера Скрипичного концерта Ильи Демуцкого, созданного по заказу форума специально для Вадима Репина, художественного руководителя.

Главный принцип формирования фестивальных программ – приглашение артистов высокого класса – в этом году наиболее ярко выражен в категории «дирижеры»: в Фестивале примут участие индонезийский дирижер европейской школы Адриан Прабава, художественный руководитель оперных театров Флориды и Неаполя Рамон Тебар (Испания), знакомый новосибирской публике Илья Король (Австрия), молодой, но уже титулованный Феликс Мильденбергер (Германия), новый художественный руководитель ГАСО имени Е.Ф. Светланова Василий Петренко.

В симфонических и камерных программах Фестиваля примут участие скрипачи Михаил Гуттман, Захар Брон, Павел Милюков, Стефан Якив, виолончелистка Камиль Тома, пианист Кирилл Герштейн, а также Петр Айду, отмечающий 100-летие возрожденного им ансамбля Персимфанс. Фестиваль планирует участие баритона Томаса Квастхоффа (Германия), а также выступление сопрано Элины Нечаевой (Эстония), джазового квинтета Натальи Бутман. Девятый опус форума богат кроссжанровыми проектами: свой ироничный проект представит польский квартет MozArt, а Юрий Башмет предложит музыкально литературную композицию «Письма Ван Гога» с участием Евгения Миронова.

Транссибирский Арт-Фестиваль – российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным.