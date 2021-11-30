Пенсии военных, служивших в России и Осетии, могут увеличиться

По сообщению ГЛАС.ru, определенная категория граждан России сможет получить прибавку к пенсии.

Военнослужащие из России и Южной Осетии получили право на включение в выслугу лет времени службы по контракту в одной из этих стран. Закон о ратификации соответствующего соглашения вступает в силу 30 ноября.

Важное условие для повышения пенсии заключается в том, что во время прохождения службы военные должны были быть гражданами России или Осетии. Размеры выплат указанной категории россиян будут увеличены уже в ближайшем будущем в соответствии со сроком выслуги.