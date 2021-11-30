Татарская прокуратура завершила проверку в связи с массовым отравлением местных жителей

Татарская межрайонная прокуратура на основании информации территориального отдела Роспотребнадзора провела проверку в связи с массовым обращением местных жителей в медицинское учреждение с признаками отравления после покупки готовой продукции в торговой точке «Суши Хаус», сообщает пресс-служба ведомства.

— У двух поваров, работающих в этом заведении, отсутствует гигиеническое обучение. Вопреки трудовому законодательству индивидуальный предприниматель заключил с работниками договоры подряда, а не положенные по закону трудовые договоры. При этом проверка показала, что фактически работающие у предпринимателя граждане выполняли трудовые функции (установлены графики смен, режим труда, контроль работодателя и пр.), — говорится в сообщении.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Прокуратура внесла ему представление об устранении нарушений трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства (на рассмотрении).

В прокуратуре отметили, что деятельность заведения приостановлена. Специалист Роспотребнадзора возбудил административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела взято в прокуратуре на особый контроль.