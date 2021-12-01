«Всё обо всём» — так можно в 3 словах рассказать о TEDxNovosibirsk. Конференция, где встречаются философы с предпринимателями, исследователи с учителями, актёры с мэром!

Люди приходят сюда за идеями, за вдохновением, за общением с интересными людьми.Приходят компаниями и семьями. Уходят с новыми желаниями и планами, с новыми знакомствами, с уверенностью, что мы можем сделать даже невозможное, если кто-то рядом поверил в нашу идею!

04 декабря 2021 в Доме Учёных Новосибирского академгородка состоится легендарная конференция TEDXNovosibirsk. Купить билет и увидеть основную программу мероприятия можно на сайте.

Стартуем в 11:00, вас ждёт:

🔴 3 секции по 4 выступления

🔴 3 сессии для вопросов спикерам между секциями

🔴 Сюрпризы, розыгрыши, угощения от партнёров

Спикеры:

🔴 Мария Карманова. «Небо. Самолёт. Девушка.»

🔴 Анастасия Топоногова. «Это могу быть я, это можешь быть ты»

🔴 Николай Красников. «Управление городом – это математика»

🔴 Ирина Белоусова. «Зачем нам учить детей мигрантов»

🔴 Дмитрий Трубицын. «Как нам дышать чистым воздухом»

🔴 Сергей Иванов. «Неустойчивое устойчивое развитие, или Куда катится мир, если катится?»

🔴 Баттулин Нариман. «Может ли генная инженерия изменить человека?»

🔴 Анна Елашкина «В поисках российских предпринимателей»

🔴 Сергей Чернышов «Учиться ради счастья»

🔴 Александр Грек «Мета-вселенные – почему о них все говорят и как они безвозвратно изменят нашу жизнь»

🔴 Елена Воротникова «(Не)любимый Новосибирск»

🔴 Сергей Горшков «Дай лапу»

🔴 Театр EXORDIUM с шоу «Стихия земли»

Стоимость билетов 4000 р., для наших читателей СКИДКA 15% по промокоду «Info54»

*Еще одна плюшка для участников конференции! Возможность сдать ПЦР по спеццене: 600 р. в любой лаборатории «Инвитро».

До встречи на TEDxNovosibirsk 2021!