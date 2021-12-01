«Всё обо всём» — так можно в 3 словах рассказать о TEDxNovosibirsk. Конференция, где встречаются философы с предпринимателями, исследователи с учителями, актёры с мэром!
Люди приходят сюда за идеями, за вдохновением, за общением с интересными людьми.Приходят компаниями и семьями. Уходят с новыми желаниями и планами, с новыми знакомствами, с уверенностью, что мы можем сделать даже невозможное, если кто-то рядом поверил в нашу идею!
04 декабря 2021 в Доме Учёных Новосибирского академгородка состоится легендарная конференция TEDXNovosibirsk. Купить билет и увидеть основную программу мероприятия можно на сайте.
Стартуем в 11:00, вас ждёт:
🔴 3 секции по 4 выступления
🔴 3 сессии для вопросов спикерам между секциями
🔴 Сюрпризы, розыгрыши, угощения от партнёров
Спикеры:
🔴 Мария Карманова. «Небо. Самолёт. Девушка.»
🔴 Анастасия Топоногова. «Это могу быть я, это можешь быть ты»
🔴 Николай Красников. «Управление городом – это математика»
🔴 Ирина Белоусова. «Зачем нам учить детей мигрантов»
🔴 Дмитрий Трубицын. «Как нам дышать чистым воздухом»
🔴 Сергей Иванов. «Неустойчивое устойчивое развитие, или Куда катится мир, если катится?»
🔴 Баттулин Нариман. «Может ли генная инженерия изменить человека?»
🔴 Анна Елашкина «В поисках российских предпринимателей»
🔴 Сергей Чернышов «Учиться ради счастья»
🔴 Александр Грек «Мета-вселенные – почему о них все говорят и как они безвозвратно изменят нашу жизнь»
🔴 Елена Воротникова «(Не)любимый Новосибирск»
🔴 Сергей Горшков «Дай лапу»
🔴 Театр EXORDIUM с шоу «Стихия земли»
Стоимость билетов 4000 р., для наших читателей СКИДКA 15% по промокоду «Info54»
*Еще одна плюшка для участников конференции! Возможность сдать ПЦР по спеццене: 600 р. в любой лаборатории «Инвитро».
До встречи на TEDxNovosibirsk 2021!
Фото предоставлено пресс-службой компании
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