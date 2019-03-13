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Пенсии заменили алиментами по нетрудоспособности

Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.
  • 13/03/2019, 12:31
Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.

Граждане предпенсионного возраста смогут получать алименты от детей и бывших супругов. Законопроект об этом Госдума приняла в третьем окончательном чтении. Нововведения касаются мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.

Как сообщил автор инициативы, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, поправки в законодательство стали нужны вследствие изменения параметров пенсионного законодательства.

— Алиментополучатели — это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, — разъяснял Павел Крашенинников.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что подобные поправки готовят россиян к полной отмене пенсий.

Фото: pixabay.com, автор- zandoche

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