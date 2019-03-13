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Все пешеходные мосты через поймы малых рек передадут МКУ «Гормост»

Процесс признания права муниципальной собственности планируется завершить к середине 2020 года.
  • 13/03/2019, 11:42
Все пешеходные мосты через поймы малых рек передадут МКУ «Гормост»

В Новосибирске проведена инвентаризация всех пешеходных мостовых переходов через поймы малых рек, которые впоследствии планируется передать в оперативное управление МКУ «Гормост», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в прошлом году специалистами «Гормоста» совместно с представителями районных администраций проведена техническая инвентаризация пешеходных мостов.

Проверка показала, что в Новосибирске 52 мостовых перехода, из которых 11 находится на балансе МКУ «Гормост», остальные 41 – бесхозяйные.

— Сегодня ведется активная работа по переводу этих сооружений под контроль муниципалитета. Процесс признания права муниципальной собственности с юридической точки зрения не быстрый, его планируется завершить к середине 2020 года. Но уже в этом году намечены работы по капитальному ремонту трех мостов: через реку 1-я Ельцовка по ул. Народной (ул. Краснодонский 1-й переулок), и ул. Дениса Давыдова 7/1, через реку Тула по ул. Тульской (ул. Беловежская, 16). Текущий ремонт будет проведен на 3-5 мостах силами МКУ «Гормост», — отметили в пресс-службе.

Фото: Ростислав Нетисов

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