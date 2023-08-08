Пенсионер МВД осужден за незаконный оборот оружия в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор жителю областного центра сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: за незаконное приобретение, хранение, перевозку орудия, основных частей огнестрельного орудия, незаконное изготовление орудия.

На стадии следствия сибиряк объяснил, что приобретал пистолеты в московском магазине макетов оружия. Продавец прислал ему их по Почте России. Коллекционную винтовку Мосина образца 1891 года майор приобрел в Санкт-Петербурге.

— Патроны у меня были старые, 80-х годов. Я их на вторчермете собирал много лет назад. Оружие использовал в качестве тренировки на выстрелы для своей собаки. У меня русская борзая, с которой я хожу на охоту. У меня есть официальное ружье и патроны из магазина с чеками для охоты, — рассказал Infopro54 бывший силовик Дмитрий Б.

И жил бы майор спокойно со своей коллекцией, если бы однажды к нему в дом не нагрянули оперативники ФСБ. При обыске у мужчины изъяли всю его коллекцию вместе с патронами, а на него возбудили уголовные дела. Подобные увлечения преследуются по закону.

— В судебном заседании он полностью признал вину в совершенных преступлениях. Суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы со штрафом 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением оружия на срок 3 года. Назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил исполнять условно с испытательным сроком 4 года, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Бывший оперативник получил хороший жизненный урок, лишившись своего увлечения и хобби.