Глава Убинского района устроил на работу и выписывал премии своей двоюродной сестре и её мужу

Районные депутаты приняли во внимание информацию, но неожиданно отказались удовлетворять требование прокурора об отставке главы района. Ведомству пришлось обращаться в суд. Развитие подобной ситуации в таком ключе для региона беспрецедентно.

— Ревизия показала, что в администрации работают родственники действующего главы Олега Конюка, а именно его двоюродная сестра и её супруг, — прокомментировала Infopro54 Дарья Манилова, cтарший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Они были трудоустроены в 2015 и 2016 годах. Действующий глава района не раз выписывал своим родственникам премии.

Прокурор направил в районный совет депутатов представление об увольнении Конюка в связи с утратой доверия. Но народные избранники не стали предпринимать таких радикальных действий. После этого районный прокурор решил потребовать отставки – через суд.

В прокуратуре региона заявили: это первый такой случай в их практике, когда представление прокурора не было исполнено на уровне депутатов.

Например, в июне 2023 года представители ведомства потребовали лишить мандатов двоих депутатов горсовета Новосибирска. Представление было рассмотрено на ближайшей сессии, требования тут же удовлетворили.

Напомним, имя главы Убинского района уже фигурировало в криминальных сводках. В 2021 году, по решению суда, Олега Конюка оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную охоту. Он застрелил беременную лосиху и двух лосят.

Заседание суда по вопросу об увольнении главы Убинского района пока не назначено.