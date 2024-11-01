Пенсионер на иномарке погиб, влетев в КАМАЗ, под Новосибирском

Вечером 31 октября в Краснозёрском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого 69-летний водитель влетел в КАМАЗ.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в 20:05 на 302-м километре трассы К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Probox под управлением пенсионера, который двигался в направлении Карасука. В результате столкновения с попутным КамАЗом, стоявшим на аварийке, мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой помощи.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время они выясняют все обстоятельства аварии. На данный момент причина столкновения неизвестна.

Ранее редакция сообщала о том, что два человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Новосибирске.