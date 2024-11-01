Городская баня откроется на ОбьГЭСе в Новосибирске 

В Советском районе специалисты завершили основной этап ремонтных работ в банях №22, принадлежащих МБУ «БХ «Сибирячка».

Специалисты провели капитальный ремонт крыши, системы отопления, канализации и освещения.

— Обновились технологические и общие помещения, номерной фонд, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Работу бань приостановили в 2021 году в связи с ограниченно работоспособным состоянием.

С 1 ноября в банях начнут работать два отделения, которые будут открыты пять дней в неделю: со среды по воскресенье. Для пенсионеров предусмотрен льготный тариф на посещение в будние дни.

Ранее редакция сообщала о том, что открытие школы под Новосибирском перенесли в третий раз.