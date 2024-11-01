Городская баня откроется на ОбьГЭСе в Новосибирске 

В Советском районе специалисты завершили основной этап ремонтных работ в банях №22, принадлежащих МБУ «БХ «Сибирячка».
Специалисты провели капитальный ремонт крыши, системы отопления, канализации и освещения.
— Обновились технологические и общие помещения, номерной фонд, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Работу бань приостановили в 2021 году в связи с ограниченно работоспособным состоянием.
С 1 ноября в банях начнут работать два отделения, которые будут открыты пять дней в неделю: со среды по воскресенье. Для пенсионеров предусмотрен льготный тариф на посещение в будние дни.
Ранее редакция сообщала о том, что открытие школы под Новосибирском перенесли в третий раз.
Источник фото: Freepik / Автор — gpointstudio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru