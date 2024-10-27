Два человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Новосибирске

В воскресенье, 27 октября, на улице Писемского в Калининском районе Новосибирска произошло лобовое столкновение «Ниссана» и «Хонды». Спасателям МАСС пришлось освобождать двух пассажиров, зажатых в автомобиле
— Пожарные МЧС России и спасатели МАСС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Мужчина и женщина переданы медикам.
Кроме того, специалисты отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить искры и возможности последующего возгорания.
Ранее редакция сообщала, что проводится проверка ДТП с участием переполненного троллейбуса в Новосибирске.
Фото предоставлено ГУ МЧС по Новосибирской области
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