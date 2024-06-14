Пенсионерку осудили на 8,5 лет за убийство в Новосибирской области

В Новосибирской области суд вынес приговор 64-летней жительнице Барабинского района Новосибирской области за убийство.
Суд выяснил, что между подсудимой и проживающим с ней мужчиной в ходе распития спиртного возник конфликт.
— В ходе которого женщина нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в сердце, что повлекло его смерть на месте происшествия, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с уплатой более 500 тысяч рублей. Эта сумма возместит пострадавшей стороне расходы на похороны и компенсирует моральный вред.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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