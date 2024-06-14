Новый Дом появился у некоммерческих общественных организаций региона

Губернатор Андрей Травников оценил возможности для работы, созданные в Доме общественных организаций, и на первом, прошедшем в день открытия, дискуссионном мероприятии обозначил и первые задачи для специалистов ДОО.

— Задача, чтобы Дом общественных организаций нашёл своё место. Хотелось бы, чтобы это действительно было открытое пространство, которое объединяло все остальные ресурсы, — подчеркнул глава региона.

Открытие нового центра поддержки некоммерческого сектора получило признание и поддержку сенатора РФ Александра Карелина, который поздравил общественные организации с новым этапом в их деятельности.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что в Доме общественных организаций в режиме одного окна — по принципу работы МФЦ — можно получить консультацию по актуальным для НКО темам.

Сегодня, наряду с традиционными направлениями работы некоммерческих организаций, образовательные программы по развитию общественной дипломатии будут регулярно проходить на площадке Дома — это государственная задача.