Более 73 миллионов мальков ценных видов рыб было выпущено в водоемы Новосибирской области

В Новосибирской области в более ста озер и прудов были выпущены ценные виды рыб: пелядь, карп, сазан, белый амур, толстолобик, щука, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В текущем году рыбохозяйственные организации области выпустили в водоемы рыбопосадочный материал в количестве 73 млн 104 тыс. штук, что на 339 тыс. штук больше, чем в 2023 году, — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотрена в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.

Отмечается, что в этом году на развитие товарного рыбоводства и промышленного рыболовства рыбохозяйственным организациям за счет средств областного бюджета Новосибирской области предусмотрена господдержка в размере 23 млн рублей на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов, 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы.