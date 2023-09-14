Пенсионеры смогут сходить в новосибирский зоопарк бесплатно

В Новосибирском зоопарке с 25 сентября по 30 октября планируют ввести бесплатный вход для пенсионеров. Об этом сообщили журналисту Infopro54 в пресс-службе Новосибирского зоопарка имен Р.А. Шило.

— При предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения или пенсионной карты, — отметили в пресс-службе.

Отметим, что на сайте или в официальной группе пока не размещена информация о данном событии.

Основная цель декады – привлечь внимание общественности к проблемам людей преклонного возраста, оказать им дополнительную поддержку, внимание и заботу.

Ранее редакция сообщала о том, что павильон для африканских животных обойдется Новосибирскому зоопарку в 1,5 млрд рублей.