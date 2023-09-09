Павильон для африканских животных обойдется Новосибирскому зоопарку в 1,5 млрд рублей

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило планирует построить новый павильон для представителей экзотических видов животных, среди которых карликовые бегемоты. Эту информацию журналисту Infopro54 подтвердил руководитель зоопарка имени Ростислава Шило — Андрей Шило.

По его словам, реализация проекта обойдется зоопарку в 1,5 млрд рублей.

— Ждем подтверждения финансирования, — сказал директор зоопарка.

Он уточнил, что сроки реализации проекта будут зависеть от поступления финансирования.

В вольерах будут жить жирафы, антилопы, зебры, обезьяны и диковинные птицы, а в подвале – ночные животные.

Напомним, что Новосибирский зоопарк объявил о начале работ по проектированию павильона для африканских животных еще в июле 2019 года. Предполагалось, что он будет построен на ровном открытом участке недалеко от моста через реку Ельцовка-2. Это часть зоопарка, которая расположена недалеко от Детской железной дороги.

— Это масштабный проект. Целый комплекс, где планируется разместить жирафов, зебр, страусов и антилоп. Построить павильон для африканских животных хотел Ростислав Александрович Шило. Осуществить эту его мечту – наша первостепенная задача на ближайшее время, — говорил Андрей Шило.

Он подчеркивал, что новый павильон будет самым высоким сооружением в Новосибирском зоопарке и одним из самых технически сложных.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов.