Пенсионную реформу необходимо отменить, а «Единую Россию» — лишить большинства в федеральном парламенте

На территории Новосибирской области стартовал сбор подписей за отмену пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста до прежних показателей (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин), инициированный новосибирскими коммунистами. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель инициативной группы, депутат Заксобрания и руководитель Ленинского районного отделения КПРФ Роман Яковлев. Сбор подписей он намерен осуществлять тремя путями: поквартирными обходами, одиночными пикетами и через сайт ДепутатЯковлев.рф, куда, по словам политика, уже сейчас поступают десятки обращений в час.

— Негативные результаты пенсионной реформы уже видны, — говорит депутат. — Большое количество людей предпенсионного возраста оказывается за пределами рынка труда. Сложнее в сельской местности: те суммы, которые получают люди пенсионного возраста, — определяющие для выживания семьи в целом.

Как напоминает Яковлев, коммунисты начали борьбу и выступили с требованием дать реформе обратный ход сразу после ее принятия в 2018 году.

— Была создана инициативная группа граждан, — рассказывает политик. — Основным нашим требованием было провести референдум, чтобы люди высказались: нужна ли им эта реформа или нет. Областная избирательная комиссия нам отказала в данной инициативе. Мы продолжили борьбу уже в общественно-политическом русле. Прошло множество митингов в целом по стране, в городах, районах. Нашу инициативу поддерживали миллионы людей. В прошлом году во время выборов в Заксобрание одним из пунктов нашей программы было внесение законопроекта об отмене решения о повышении пенсионного возраста.

Теперь, после сбора подписей, чтобы вернуться не только к рассмотрению этого вопроса на федеральном уровне, но и решить его в пользу населения, коммунисты, по словам Романа Яковлева, ставят перед собой задачу, что называется, переломить единороссовское большинство, инициировавшее отмену повышения пенсионного возраста, и обеспечить максимальное представительство в Госдуме следующего созыва депутатов, выдвинутых от КПРФ.

Напомним, что в июне Всероссийский съезд КПРФ должен утвердить кандидатов в депутаты Госдумы, предложенных по итогам региональных партийных конференций. Новосибирским реготделением партии съезду рекомендованы журналист Андрей Жирнов (округ №135), секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов (136), экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов (137) и Роман Яковлев (138).