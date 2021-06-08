Поступления по УСН в Новосибирске выросли в 1,7 раза

За январь-апрель текущего года поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), составили 7,7 млрд руб., что в 1,7 раза больше показателей за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба регионального УФНС.
— По патентной системе налогообложения (ПСН) сумма поступлений увеличилась в 2,6 раза и составила 217 млн руб. По единому сельскохозяйственному налогу по состоянию на 01.05.2021 поступления увеличились в 1,5 раза — всего поступило 104 млн руб. Сумма поступлений по налогу на профессиональный доход (НПД) в областной бюджет за январь-апрель 2021 г. составила 58 млн руб. За аналогичный период прошлого года поступления составляли 4 млн руб. (напомним: НПД применяется в Новосибирской области с 01.01.2020), — говорится в сообщении.
Увеличение поступлений налогов по данным специальным налоговым режимам связано, в первую очередь, с тем, что увеличивается количество налогоплательщиков, применяющих эти системы налогообложения, в т. ч. из-за отмены с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход.
— Организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих УСН, стало больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12 тыс. (из них 3,4 тыс. юрлица и 8,6 тыс. ИП). По состоянию на 01.05.2021 количество индивидуальных предпринимателей, применяющих данную систему налогообложения, составило 58,9 тыс., количество организаций, применяющих УСН, — 53,1 тыс. Индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему, стало больше на 4,9 тыс., их количество достигло 10 тыс. Количество организаций и ИП, применяющих единый сельскохозяйственный налог, увеличилось на 19 (из них 15 — ИП, 4 — ЮЛ). Всего данную систему налогообложения применяют 1,3 тыс. ИП и 445 организаций. Количество зарегистрированных самозанятых плательщиков НПД по состоянию на 01.05.2021 составило 45,6 тыс. человек (на аналогичную дату 2020 г. было 11,7 тыс.), — уточнили в пресс-службе ведомства.
Фото: pixabay.com автор: PublicDomainPictures
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