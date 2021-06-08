Поступления по УСН в Новосибирске выросли в 1,7 раза

За январь-апрель текущего года поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), составили 7,7 млрд руб., что в 1,7 раза больше показателей за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

— По патентной системе налогообложения (ПСН) сумма поступлений увеличилась в 2,6 раза и составила 217 млн руб. По единому сельскохозяйственному налогу по состоянию на 01.05.2021 поступления увеличились в 1,5 раза — всего поступило 104 млн руб. Сумма поступлений по налогу на профессиональный доход (НПД) в областной бюджет за январь-апрель 2021 г. составила 58 млн руб. За аналогичный период прошлого года поступления составляли 4 млн руб. (напомним: НПД применяется в Новосибирской области с 01.01.2020), — говорится в сообщении.

Увеличение поступлений налогов по данным специальным налоговым режимам связано, в первую очередь, с тем, что увеличивается количество налогоплательщиков, применяющих эти системы налогообложения, в т. ч. из-за отмены с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход.