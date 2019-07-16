Проект ЦКП «СКИФ» представлен международному научному сообществу

Проект Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — синхротрон поколения «4+» с энергией пучка 3 ГэВ — был представлен международному научному сообществу на конференции по технологиям накопителей частиц с ультрамалым эмиттансом в Греции, сообщили в пресс-службе «СКИФ».

— Доклад ведущего научного сотрудника Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Антона Богомягкова вызвал большой интерес. Специалистам ИЯФ СО РАН удалось разработать достаточно компактную машину с периметром меньше 480 метров и эмиттансом до 50 пикометров (1 пикометр равен 10-12 метра), умноженных на радиан, — рассказал заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Евгений Левичев.

Эксперты отметили, что ЦКП «СКИФ» — лучший среди проектов источников синхротронного излучения (СИ) с энергией 3 ГэВ.

— Ведущие специалисты из разных стран и лабораторий ESRF (Франция), Diamond (Англия), Elettra (Италия), SLS (Швейцария) и других), отметили, что на сегодняшний день проект является лучшим среди проектов источников СИ с энергией 3 ГэВ. При этом учитывался не только эмиттанс, но и простота и дешевизна конструкции, количество и характеристики точек вывода излучения, хорошие динамические свойства установки, повышающие эффективность ее работы, — отметил Евгений Левичев.

Ранее о проекте ЦКП «СКИФ» сообщил на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что у этого источника четвертого поколения нет аналогов в мире.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Начало экспериментальной работы ЦКП «СКИФ» запланировано на 2024 год, ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей.

На фото изображен бункер синхротронного излучения ВЭПП-4 ИЯФ СО РАН. Автор фото Светлана Ерыгина