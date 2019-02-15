PepsiCo планирует построить в ПЛП завод по производству снеков

В Новосибирской области стартует строительство завода PepsiCo по производству снеков. Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение о реализации проекта, ориентировочная инвестиционная оценка которого составляет не менее 10 млрд рублей, 15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума-2019 подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

В рамках проекта планируется строительство завода по производству снеков на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Планируется, что на новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест (без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки).

По словам губернатора, завод планирует закупать сырьё, в том числе, и у новосибирских производителей картофеля.

— Строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счёт локализации производства и закупки сырья у местных поставщиков, — рассказал Нил Старрок.

Александр Зырянов, в свою очередь, отметил, что в настоящее время в стадии завершения находится процедура оформления земли, стартовали проектно-изыскательские работы.

Помимо прямых инвестиций в завод компания планирует реализовать на территории Новосибирской области и близлежащих регионов Агропрограмму. Её цель – внедрение ведущих агропрактик для выращивания чипсового картофеля (тренинги, обучение) с задействованием локальных производителей картофеля.

Сегодня PepsiCo представлена в Новосибирской области предприятием «Сибирское молоко», выпускающим молочную продукцию, на котором работают более тысячи сотрудников. Строительство второго завода планируется завершить к 2021 году. Продукция нового предприятия PepsiCo будет представлена во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в странах ближнего зарубежья.

Ранее компания планировала в Новосибирске строительство завода по производству соков под Бердском мощностью около 400 млн литров в год. Работы на площадке стартовали в 2006 году. Первым инвестором проекта выступало ОАО «Лебедянский». В 2008 году актив приобрела PepsiCo. По информации открытых источников, компания вложила в него 1,1 млрд рублей при первоначальной стоимости проекта 3 млрд. В 2009 году проект был заморожен из-за кризиса. В 2011 году территориальное управление Росимущество обнаружило, что один из заводских цехов построен на федеральной земле и потребовало снести здание. В декабре 2013 года Росимущества обратилось в арбитражный суд Новосибирской области. Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. В июне прошлого года губернатор после ПМЭФ сообщил, что строительство завода отложено на год полтора. В июне 2018 объект площадью 51,2 тыс. кв. м выставлен на продажу за 580 млн руб через брокера Nazarov & Partners. На днях цена была снижена до 440 млн руб.

В 2017 году в региональном правительстве говорили о планах компании дальнейшей модернизации площадки, расположенной на ул. Петухова, — ОАО «Вимм-Билль-Данн» филиал «Сибирское молоко» — где ведется производство и переработка молока.

На территории Новосибирской области компания PepsiCo работает с 2008 года. Занималась производством газированных напитков (на базе предприятия «Собол Аква», продала в 2015 году ООО «Аквалайф» (Москва), а также молочной продукции (на базе предприятия «Сибирское молоко» — приобретено в 2010 году).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области