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До 2022 года Группа «ВИС» построит в Новосибирске семь поликлиник

Объём инвестиций составит около 8 млрд рублей.
  • 15/02/2019, 21:28
Группа «ВИС» построит в Новосибирске семь поликлиник

До 2022 года в Новосибирске будет построено семь поликлиник общей мощностью почти семь тысяч посещений в смену. Соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подписи под документом в присутствии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Совета директоров АО «Группа «ВИС» Игоря Снегурова поставили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и член Совета директоров АО «Группа «ВИС» Сергей Ромашёв.

Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая инвестиционная компания», входящая в группу «ВИС». Объём инвестиций составит около 8 млрд рублей. Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнёрстве № 224-ФЗ, и самым масштабным в России в части реализации первичной медицинской помощи.

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Отмечается. что соглашением предусмотрено оснащение поликлиник оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологические аппараты. Новые учреждения здравоохранения позволят применять инновационные медицинские технологии, обеспечить доступность диагностических и профилактических обследований, создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

Реализация соглашения, отметил во время подписания губернатор Андрей Травников, позволит значительно сократить дефицит медицинской инфраструктуры в областном центре. В бюджете 2019 года средства на проекты в рамках государственно-частного партнёрства предусмотрены. Новые учреждения позволят обеспечить доступность и повысить качество оказываемой медицинской помощи, в том числе с учётом перспективного роста численности населения в строящихся микрорайонах г. Новосибирска (Плющихинского микрорайона, жилмассивов «Выборный», «Ключ-Камышенское плато», «Береговой», «Акатуйский» и др.). В поликлиниках будут внедрены современные медицинские технологии и применено оборудование нового поколения.

Игорь Снегуров подчеркнул, что у группы «ВИС» уже наработан успешный опыт применения этого механизма в социальной сфере. «ВИС» полностью завершила проект создания сети детских образовательных учреждений на Ямале, введены в строй 4 социальных объекта в Якутии, ещё 8 откроется в этом году. Всё это стало возможным благодаря привлечению частных инвестиций и взаимовыгодному сотрудничеству государства и бизнеса.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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